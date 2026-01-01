1026 овце липсват от четири ферми в общините Смолян и Чепеларе, съобщиха от БАБХ.

Те са регистрирани във ВетИС - електронната система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За тях са предоставяни пасища и са плащани сериозни субсидии.

„Ферми призраци“ в схема за субсидии: БАБХ издирва 321 „изчезнали“ животни в Смолянско

При проверка на място в стопанствата - едно в град Смолян, две в село Полковник Серафимово и едно в село Забърдо, инспекторите от Агенцията не са намерили нито едно животно.

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език. И четирите ферми имат договор за ветеринарномедицинско обслужване с един и същи лекар.

Неговият договор с Областната дирекция по безопасност на храните в Смолян за изпълнение на държавната профилактична програма вече е прекратен. Инспекторите на БАБХ са успели да се свържат със собственика само на едно от проверяваните стопанства, който бил упълномощен да представлява и останалите трима.

В телефонен разговор той първоначално заявил, че животните са били преместени във ферми в Хасковска област, без да са уведомени компетентните органи и без необходимите ветеринарномедицински документи.

Мащабна схема с европейски субсидии: Фермери източват пари с „виртуални животни“ в Кюстендилско (СНИМКИ)

Попитан за адресите, на които липсващите 1026 овце могат да бъдат намерени, мъжът сменил версията - животните вече били заклани, като за това нямало никакви документи – нито за транспортиране, нито за клане.

Всички „виртуални“ животни вече са заличени от системата ВетИС. На собствениците на четирите животновъдни обекта ще бъдат съставени актове. Данните от проверките ще бъдат предоставени и на други институции за налагане на санкции.