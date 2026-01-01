Доналд Тръмп е готов значително да съкрати американските изтребители, военни кораби и подводници, предназначени за подкрепа на съюзниците от НАТО в случай на военна криза в Европа.

Военен пратеник, изпратен от Пийт Хегсет, е изненадал висши представители на НАТО по време на засекретен брифинг в Брюксел в края на миналата седмица. По информация на Der Spiegel и Reuters той е разкрил, че американската огнева мощ, ангажирана със защитата на Европа, ще бъде значително намалена.

Ангажиментът на САЩ по отношение на изтребителите към НАТО ще бъде съкратен с една трета, а американските военноморски сили ще изтеглят разрушители от резерва на алианса. Освен това Вашингтон възнамерява напълно да изтегли подводниците си от структурите на НАТО, е заявил пред официални лица при закрити врата пратеникът Александър Велес-Грийн.

Европейските държави ще бъдат принудени сами да осигуряват разузнавателни дронове и други ключови оръжейни системи, които се оказаха решаващи на бойното поле в Украйна.

Велес-Грийн е подчертал, че САЩ са готови да работят тясно само със съюзници, които действат бързо, за да запълнят празнините, оставени след изтеглянето на американските сили.

Според Der Spiegel някои участници в закритата среща са възприели посланието като непряка заплаха.

Планираните съкращения биха подкопали т.нар. „Модел на силите на НАТО“ – рамката за отбраната на Европа, разработена през 2022 г. след руската инвазия в Украйна. Тази рамка определя точно какви войски, самолети, кораби и оръжия всяка държава членка трябва да предостави на върховния главнокомандващ на НАТО в случай на война на континента.

Съединените щати формират приблизително 62% от общите разходи за отбрана на НАТО, като годишният им военен бюджет възлиза на около 980 милиарда долара.

Тръмп отдавна критикува европейските съюзници за това, че не отделят достатъчно средства за собствената си отбрана и не поемат справедлив дял от разходите на алианса.

По-рано този месец Пентагонът обяви, че ще изтегли 5000 войници от Германия през следващите шест до дванадесет месеца.

Този ход дойде, след като германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува липсата на ясна стратегия на Тръмп по отношение на войната с Иран.

Преди срещата миналата седмица лидерите на НАТО са били подготвени за намаляване на американската подкрепа, но според Der Spiegel са били изненадани от скоростта и мащаба на исканията.

Пратеникът на Хегсет е информирал съюзниците, че всяка държава членка трябва да представи конкретни предложения на „Конференцията за снабдяване с войски“ през юни, като уточни как ще компенсира празнините, оставени след съкращаването на американското военно присъствие.

На срещата на върха на НАТО в Хага миналия юни съюзниците приеха искането на Тръмп да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП.

Напрежението между Европа и САЩ допълнително се засили, след като Хегсет пренебрегна германския министър на отбраната Борис Писториус и отпътува за голяма конференция по сигурността в Сингапур, вместо да проведе среща с него.

След заминаването на Хегсет от Вашингтон Писториус напълно е отменил американската част от визитата си и вместо това прекарва пет дни в Канада.

Ако САЩ действително прекратят предоставянето на подводници за НАТО, това би създало сериозен военен риск за Европа, освен ако съюзниците не успеят бързо да компенсират липсата им.

Американските подводници са сред най-важните активи на НАТО, тъй като могат да следят руски подводни съдове, въоръжени с ядрено оръжие.

Критична инфраструктура за Запада — включително подводни кабели и нефтопроводи — също се защитава с помощта на подводници.