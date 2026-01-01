Близо 12 часа продължи акцията по обезопасяване и почистване на района край пътен възел „Скобелева майка“ в Пловдив, където вчера се обърна цистерна, превозваща сярна киселина.

Цистерна със сярна киселина се обърна и блокира изхода на Пловдив към АМ „Тракия“ (СНИМКИ)

Това съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Движението към автомагистрала „Тракия“ е възстановено тази сутрин към 8:30 часа.

Аварийните екипи са работили часове, за да ограничат последствията от разлива на сярна киселина и да гарантират безопасността на гражданите.

БТА

При инциденти с опасни химически вещества служителите от Сектор „Специализирани оперативни дейности“ поемат задачата да обезопасят мястото и да извършат необходимата деконтаминация - отстраняване, неутрализиране или намаляване до безопасно ниво на опасните замърсители от хора, техника, оборудване и терени.