Борислав Сарафов поиска да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор. Това става ясно от негово официално изявление, в което той посочва, че вече е депозирал заявление до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Сарафов заявява, че след дълги години на ръководни позиции е взел решение да се оттегли от административната дейност след „внимателна преценка“, включително в личен и семеен план. Той подчертава, че желае да се върне към работата си като редови следовател – мястото, откъдето е започнал професионалният му път като магистрат.

В изявлението си Сарафов отбелязва, че последният месец начело на Националната следствена служба му е дал възможност отново да оцени „професионализма, отдадеността и устойчивостта“ на колегите си. По думите му тази оценка е била многократно потвърждавана и от международните партньори на институцията, с които през последното десетилетие е изградено стабилно сътрудничество.

Той коментира и очакванията за съдебна реформа, като заявява, че устойчивите решения трябва да се постигат чрез професионален диалог, институционален подход и дългосрочна законодателна визия, а не чрез „извънредни законодателни способи“ и персонални промени.

„Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно“, посочва още Сарафов.