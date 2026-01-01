Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се събра на заседание днес. В дневния ред бяха включени както кадрови назначения и атестации, така и две предложения за образуване на дисциплинарни производства, внесени от бившия вече служебен министър на правосъдието. Кадровиците в съдебната власт разгледаха предложението на Андрей Янкулов за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Емилия Русинова – изпълняващ функциите административен ръководител на Софийска градска прокуратура. Втората дисциплинарна процедура касаеше образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов – изпълняващ функциите главен прокурор на България до оставката му на 22 април.

"За Емилия Русинова Прокурорската колегия намери, че са налице достатъчно обстоятелства, свързани с отправените в предложението на предишния министър Янкулов предложения за образуване на дисциплинарно производство и реши да образува такова, като определи и дисциплинарен състав", това заяви правосъдният министър Николай Найденов.

"По отношение на Борислав Сарафов Прокурорската колегия намери, че за част от твърденията, които се съдържат в сигнала на Янкулов не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли. Така че от една страна са налице материални пречки, от друга страна процесуални за образуване на такъв вид производство", уточни той.

Решенията са взети с единодушие.

Министърът каза, че по време на дискусиите са били изложени подробни доводи с твърдения за недостатъци в отправеното искане и отбеляза, че ако са налични основания, ще подаде жалба във ВАС. При липса – ще внесе искането наново, с корекции. Найденов допълни още, че твърденията в сигнала срещу Сарафов са притеснителни - "престижът на съдебната власт е увреден и трябва да се работи в тази насока".

По отношение на законодателните промени ресорният министър припомни, че в парламента има внесени три законопроекта. "Те са насочени почти изцяло към осигуряването на избор на членове на ВСС и осигуряване на процедурни гаранции, че ще бъдат избрани кандидати по честен и безпристрастен начин", каза Найденов. Според него други промени трябва да са част от по-обмислена стратегия, която не е моментно обусловена от нужди.

Министърът подчерта, че управляващите ще представят пълен план за поетапна съдебна реформа със срокове и конкретни промени.

По отношение на възобновената от Янкулов процедура по избор на европейски прокурор от България Найденов каза, че ако процедурата е приета в Европейската комисия и на национално ниво е потвърдена, ще я подкрепи. Във връзка с временно отстранения от длъжност европейски прокурор от България Теодора Георгиева и дисциплинарните производства, които се водят срещу нея, правосъдният министър каза, че би продължил търсенето на контакти в европейските структури за изясняване на случая, което търсене е започнал Янкулов.