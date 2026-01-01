Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поиска служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов да направи допълнения към предложението му за образуване на дисциплинарно производство срещу заместник-главния прокурор Борислав Сарафов.

Колегията иска от министъра да посочи длъжността на лицето, за което се прави предложението, както и да предостави допълнителни данни по отношение една от точките в него. От колегията уточниха, че при неизпълнение на указанията предложението му няма да бъде разгледано.

Предложението за дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов влиза във ВСС

Предложението на министъра спрямо и.ф. главен прокурор към онзи момент Борислав Сарафов бе направено в края на март. В него са залегнали пет обстоятелства. Янкулов подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Борислав Сарафов се оттегли, Ваня Стефанова е новият главен прокурор

На 22 април Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата. Същия ден Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов за срок от шест месеца. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.