Служебният министър на правосъдието и вицепремиер Андрей Янкулов предлага на Прокурорската колегия на ВСС да освободи от длъжност Борислав Сарафов за дисциплинарни нарушения, съобщиха от пресцентъра на правосъдното ведомство.

„През изминалите месеци в публичното пространство бяха разпространени поредица от писмени изявления, ангажиращи Прокуратурата на Република България, които създадоха високо институционално напрежение между българската прокуратура и съд, урониха престижа на съдебната власт и подкопаха общественото доверие в нея“, пише в предложението на министъра за образуване на дисциплинарно производство, в което се излагат пет групи релевантни обстоятелства.

Една от тях се базира основно на оповестената от самата прокуратура официална комуникация на българската с Европейската прокуратура по случая с временно отстранения от длъжност европейски прокурор от България Теодора Георгиева.

Две от останалите групи основания се отнасят до грубо смесване от страна на Борислав Сарафов на публичната му функция с личен интерес и недопустимо използване на институционалния авторитет на прокуратурата за цели, несъвместими с правомощията на длъжността, която фактически заема. Става дума за публично известните случаи, в които Борислав Сарафов иска отвод на съдия от Софийския градски съд, който следва да се произнесе по жалба срещу отказ на „ad hoc прокурора“ Даниела Талева да образува досъдебно производство по материали, добили известност като „ЕвротоЛийкс“, както и за искане до председателя, зам.-председателя на Върховния касационен съд и ПК на ВСС от случайното разпределение при определяне на следващия „ad hoc прокурор“ да бъдат изключени повече от петстотин съдии - всички членове на Съюза на съдиите в България.

Четвъртата група обстоятелства се отнасят до едно от редките публични изявления на и. ф. главния прокурор – това за случая „Петрохан“, в което Сарафов прави непремерено публично изказване в самото начало на разследването, когато следствените версии би трябвало да са в съвсем начален етап на изясняване. „От изявлението, което дава конкретни оценки на отделни факти, свързани с разследването, е налице реален риск от въздействие върху вътрешното убеждение на наблюдаващия прокурор и разследващите органи, което следва да се основава на обективното, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, както и на закона“, се казва в мотивите.

Петото обстоятелство е свързано с позиция-отговор на прокуратурата, провокирана от публикация на интернет-страницата на ВКС, според която правомощията на и.ф. главен прокурор са прекратени по силата на закона и искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от и.ф. главен прокурор, не съставлява валидно сезиране на съда. В позицията-отговор се съдържат неприемливи оценки като „ръководството на ВКС въвлича институцията в опит за постигане на нелегитимни цели“, с „настоящите си действия открито допринася за ерозирането на обществения авторитет спрямо основния постамент на държавата – нейната правосъдна система, в един глас с определени политически сили“. Посочва се, че ВКС правил „опит за манипулиране на общественото мнение“ и „с действията си ръководството на ВКС […] преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт, която от своя страна е продиктувана от определени политически кръгове и техни отделни представители в самата съдебна система“. Като фактически представляващ прокуратурата посредством изразената публична позиция Борислав Сарафов формулира изключително крайни твърдения, засягащи независимостта, доброто име и авторитета на ВКС и водещи до нарушаване на установената институционална етика, се казва в предложението до ВСС.

В заключение министър Янкулов подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Припомняме, че на 11 март Прокурорската колегия единодушно реши да остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок, тоест до днес, 25 март. Министърът обжалва отказа пред Върховен административен съд.