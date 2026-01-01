Стотици дози фентанил са иззети при мащабна специализирана акция на СДВР – сектор „Наркотици“ и Трето Районно управление в столичния квартал „Факултета“. При операцията са задържани общо 11 души, сред които и двама криминално проявени мъже, известни с прякорите Гугутката и Джони.

Единият задържан е на 48 години, другият на 20, третият – на 40 г. Своеобразен лидер се явява лицето с прякор Гугутката, който е криминално проявен, многократно осъждан и задържан от нас за наркоразпространение, съобшиха от столичната дирекция на МВР.

По време на претърсванията и обиските полицаите са открили освен фентанил и кристали от рода на метаамфетамина, а разследващите са попаднали на наркодепо, използвано за разпространение на опасното вещество.

„Вчера след 18 часа стартирахме полицейска операция в квартал „Факултета“, свързана с наркоразпространението на най-критичното и рисково наркотично вещество от рода на фентанила“, заяви главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР.

По думите му служители на сектор „Наркотици“ и 3 РУ са проследили няколко сделки между дилъри и наркозависими, което е довело до установяването на базата за разпространение.

„Установихме, че наркодепото – базата за наркоразпространение – е именно на този адрес. Поканихме ви да видите как изглежда една сергия за наркоразпространение на фентанил“, каза още Николов.

Задържани са и наркозависими лица, които в свидетелските си показания са потвърдили адреса на депото, както и за още два адреса във „Фактултета“, където са зареждали ежедневно.

БТА

Наркодепата са добре оборудвани с видео наблюдение, което прави нашата работа доста трудна, тъй като с камерите те внимателно следват движението и като установят непознати автомобили, целият материал го крият или изхвърлят, добави шефът на СДВР.

От Софийската градска прокуратура съобщиха, че трима души вече са привлечени като обвиняеми. „Проведена е успешна специализирана акция със СДВР по линия разпространение на наркотични вещества в резултат от отличните ни съвместни действия“, заяви заместник-градският прокурор Десислава Петрова.

Тя уточни, че обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, а на 4 юни Софийският градски съд ще гледа мерките им за неотклонение. От прокуратурата ще поискат постоянен арест за тримата.

Разследването по случая продължава.

В момента тече и друга специализирана операция в Шести район в квартал „Красно село“, където също има задържани дилъри, единият от които е 17-годишен ученик. Той е задържан с не малко количество наркотични вещества – канабис и метаамфетамин, дозирано в пликчета. Използван е отново „Телеграм“ при разпространението.

„Предстои да влезем на адрес на момчето, където очаквам да открием още вещества. Дилърите ги взимат от депата, смесват ги и ги продават, като нерядко примесите са дори по-токсични от наркотиците“, добави шефът на СДВР.

Главен комисар Николов отбеляза, че фентанилът се разпространява главно в ромските квартали. Той е заместител на хероина и е евтино вещество. Много минимална доза, която не струва много, прави наркозависимите доста силно опиянени за около 2-3 часа, заради което е предпочитан от клиенти с по-нисък социален статус. Фентанилът у на се разпространява бързо, ако не го прекратим навреме.