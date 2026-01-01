Издирва се 76-годишната Стойна Илиева Рангелова от пазарджишкото село Мало Конаре, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Пазарджик.

По информация на органите на реда жената е напуснала дома си вчера около 17:30 ч. и оттогава е в неизвестност.

Тя е със среден ръст, кафяви очи и побеляла коса. Към момента на изчезването си е била облечена със син анцуг и светли маратонки, като е носела дървена тояга и чадър, уточняват от полицията.

По данни на граждани издирваната е била забелязана в района на моста над Луда Яна на главния път между Пловдив и Пазарджик.

В издирвателните действия участват екипи на охранителна и криминална полиция, както и доброволци от Планинско спасяване – Пазарджик. За издирването са използвани дрон и служебно следово куче, поясняват още те.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на жената или я забележат, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в дежурната част на Районно управление - Пазарджик на телефон 034 434 400.