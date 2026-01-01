Борислав Сарафов оттегли днес съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов за срок от шест месеца. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

До момента Ваня Стефанова изпълняваше длъжността заместник на главния прокурор, като бе назначена по предложение на Борислав Сарафов. След оттеглянето му той остава ръководител на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор, тъй като мандатът му все още е не приключил. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Борислав Сарафов за втори мандат директор на Националната следствена служба през 2022 г.

Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор

В своето изявление от днес Борислав Сарафов посочва, че е взел решението си за оттегляне преди време и след внимателна преценка на всички правни и институционални последици, но е отложил оповестяването. Причината е „да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение“, отбелязва той.

Борислав Сарафов бе избран за изпълняващ функциите главен прокурор през юни 2023 г. от Прокурорската колегия на ВСС, след оставката на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. До процедура за избор на нов главен прокурор не се стигна, след като бяха приети законови промени, според които състав на Пленума на ВСС с изтекъл мандат да не може да избере главен прокурор. Според измененията назначен за изпълняващ функциите главен прокурор може да заема поста само шест месеца. Сегашният състав на Висшия съдебен съвет с неговите две колегии и пленум работят с изтекъл мандат от края на 2022 г. През септември 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за и.ф. главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор, въпреки измененията. Това се случи отново и през 2026 г. след като служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе предложение във ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор.

Реакции на институции и политически сили

Борислав Сарафов отдавна трябваше да се оттегли от поста и да отпуши целия този процес, коментира пред журналисти президентът Илияна Йотова, като уточни, че това е нейната лична преценка. Когато нямаше достатъчно аргументи той да остане и се водеха безкрайни спорове дали това е законно, при положение че става въпрос за законност, беше по-добре да се оттегли още отдавна, добави тя.

Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов, и новите, и старите политици имат какво да направят по тази критична тема. Трябва да действат мъдро, но бързо, не със закани, а със закони, каза служебният министър-председател Андрей Гюров. По думите му Сарафов е подал оставка от поста, който всъщност е заемал незаконно. По думите на Гюров рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария. „Знаем, че там менюто е кратко, а прегрупирането става бързо, когато някой се обади“, коментира премиерът.

Това, което се случи, е да се възстанови законността при управлението на прокуратурата и смятам, че победители са всички вследствие на това – така служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира пред медиите решението на Прокурорската колегия на ВСС да приеме оттеглянето на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор и да назначи на негово място заместника му Ваня Стефанова.

Оттеглянето на Борислав Сарафов е изключително закъснял акт, законът го оттегли още преди месеци, коментира Иван Демерджиев от "Прогресивна България". Тази сутрин в публикация във Фейсбук Демерджиев поиска оставката на Сарафов, като по-късно обясни това си действие с днешното заседание на Прокурорската колегия на ВСС. В понеделник достатъчно време отделих на тази тема, така че да му стане ясно на Сарафов, че едно правно нетърпимо положение няма да продължи, след като ние встъпим във власт - има инструменти, има начини и те ще бъдат използвани, посочи още Демерджиев. Не може някой да стои в кабинета на главния прокурор, без да е главен прокурор, и цялата държава да си затваря очите месеци наред, коментира той.

Оставката на Борислав Сарафов е достоен, но закъснял личен акт, се посочва в позиция на ГЕРБ, публикувана във Фейсбук. От партията заявяват, че институциите винаги са били на първо място за тях. "Сега най-важното е новото Народно събрание да започне работа веднага, за да изберем нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, който да гарантира професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор", се отбелязва в публикацията.

Изкарано е сърцето на модела „Пеевски-Борисов" и това е постижение на хората, които излязоха на протестите през декември м.г., казаха съпредседателите на „Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов на брифинг по повод оставката на Сарафов. От „Продължаваме промяната“ публикуваха във Фейсбук снимка на заявлението за оттегляне на Сарафов и написаха: „Едно безобразие по-малко!“.

Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на Република България, пише в позиция на ДПС, изпратена до медиите. ДПС винаги е заявявало своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната и разделението на властите като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите, се посочва още в съобщението.

След оставката на Борислав Сарафов следва избор на нов главен прокурор, но за да се случи това, първо трябва да се смени Висшият съдебен съвет, така че смятам, че това трябва да бъде първата задача на новото Народно събрание, което предстои да бъде свикано другата седмица“, коментира пред медиите днес във Варна лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. В отговор на въпрос дали Борислав Сарафов трябва да бъде разследван, Костадинов посочи, че категорично трябва да бъде разследван и смята, че той трябва да бъде арестуван.