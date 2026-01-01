Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Решението беше взето единодушно и без дебат. То може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Сарафов се отказа от поста и.ф. главен прокурор

Новият и.ф. главен прокурор е с дългогодишен професионален опит в съдебната система. Тя завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г., след което започва кариерата си като помощник-следовател и следовател в Софийската окръжна следствена служба. В периода 2001–2003 г. е прокурор в Районната прокуратура в Сливница, а впоследствие заема и ръководна позиция като заместник-районен прокурор там.

От 2010 г. Стефанова е прокурор в Софийската градска прокуратура, като между 2013 и 2015 г. заема поста заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. След завръщането си в прокуратурата тя продължава работа в Софийската градска прокуратура, а по-късно и във Върховната касационна прокуратура.

През 2020 г. поема ръководството на отдел „Специализиран“ във Върховната прокуратура, а в началото на 2025 г. е избрана от ВСС за заместник главен прокурор, като встъпва в длъжност на 13 януари същата година.