Борислав Сарафов е български юрист и магистрат, който от 16 юни 2023 г. изпълнява функциите главен прокурор на Република България. Професионалният му път преминава през следствието, районната, окръжната и върховната прокуратура, както и през ръководни позиции в съдебната система. Минава също и през скандали и свидетелски твърдения за връзки със "Седемте джуджета", Петьо Еврото и невъзможност за отраняването му от власт, въпреки че е временно начело на прокуратурата вече три години.

Ранни години, образование и Начало на професионалната кариера

Борислав Сарафов е роден на 16 август 1969 г. в София. През 1987 г. завършва 27 ЕСПУ „Акад. Георги Караславов“ в столицата. По-късно продължава образованието си във Висшия институт на МВР, факултет „Национална полиция“. Дипломира се през 1994 г. със специалност „Охрана на обществения ред“, която от 1991 г. е приравнена на специалност „Право“.

След завършването си започва работа като инспектор по режимно-административната дейност в Главно управление на местата за лишаване от свобода. Остава на тази позиция до 26 януари 1996 г.

На тази дата е назначен за следовател в Софийската окръжна следствена служба, с което започва кариерата му в структурите на следствието.

От 2001 г. Сарафов е заместник-районен прокурор в Районната прокуратура в Сливница.

В периода от 1 юни 2001 г. до 5 ноември 2006 г. работи като прокурор в Софийската окръжна прокуратура. След това, до 28 февруари 2007 г., е прокурор във Върховната административна прокуратура, отдел „Съдебен“.

Между 1 март 2007 г. и 29 юни 2011 г. е прокурор във Върховната касационна прокуратура, отдел „Противодействие на организираната престъпност“.

През 2011 г. става ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. От 18 януари 2013 г. е заместник на главния прокурор на Република България.

На 18 декември 2017 г. е назначен за директор на Националната следствена служба.

След приемане на заявлението му той ще се върне на начело на службата. Мандатът му като неин директор изтича в края на 2027 г. Като шеф на следствието, той е и зам.-главен прокурор по разследването.

Събитията през 2023 г. и взривът в Ярема

На 1 май 2023 г. в местността Ярема възникна инцидент край автомобила на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Последваха различни версии за случилото се.

На 15 май 2023 г. Сарафов публично поиска оставката на Гешев и заяви, че е бил заплашван от него. След последвали публични обвинения между двамата, на 15 юни 2023 г. Висшият съдебен съвет освободи Гешев от поста главен прокурор.

На 16 юни 2023 г. Борислав Сарафов беше избран за изпълняващ функциите главен прокурор.

Мандатът като и.ф. главен прокурор

От юни 2023 г. прокуратурата се ръководи от временно изпълняващ длъжността главен прокурор.

Промени в Закона за съдебната власт, приети през януари 2025 г., ограничават възможността за заемане на поста в този режим до 21 юли 2025 г.

След тази дата Сарафов продължава да изпълнява функциите, след решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Според текста, Върховният касационен съд е приел това решение за незаконно.

Казусът доведе до обществени и институционални реакции, които продължават и към настоящия момент.

Съдебни спорове след юли 2025 г.

След 21 юли 2025 г., когато изтече шестмесечното ограничение в Закона за съдебната власт за временно изпълнение на ръководни функции, продължи спорът дали Борислав Сарафов може да упражнява правомощията на и.ф. главен прокурор.

В началото на октомври Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че Сарафов няма право да иска възобновяване на дела след тази дата. По-късно сходна позиция изрази и Апелативният съд в София.

На 7 януари състав на Апелативния съд във Варна сезира Конституционния съд по въпроса дали след 21 юли 2025 г. Сарафов може да иска възобновяване на дела.

Според прессъобщение на Конституционния съд, девет от дванадесетте съдии са подкрепили искането. Определението е прието с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.

На 21 януари се проведе протест с искане за оставката на Сарафов.

Казусът „Осемте джуджета“

Името на Борислав Сарафов беше свързвано с аферата „Осемте джуджета“ чрез свидетелски показания за посещения в едноименния ресторант и за срещи с Петьо Петров.

Сарафов отрича твърденията и заявява, че е посещавал мястото по работа, както и че самият той е бил засегнат от случая. По темата са извършвани проверки.

Продължаващ дебат за управлението на прокуратурата

Повече от две години след освобождаването на Иван Гешев, прокуратурата продължава да няма избран титулярен главен прокурор.

Липсата на окончателно решение по процедурата и продължаващото временно управление поддържат обществен и институционален дебат за начина, по който се ръководи държавното обвинение, както и за необходимостта от избор на титуляр на поста.