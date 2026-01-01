Съдия Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор на Република България. Тя прие да бъде назначена за и.ф. главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува единодушно това да стане факт.

Решението беше взето и без дебат. То може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Досега Ваня Стефанова изпълняваше длъжността заместник на главния прокурор, като бе назначена по предложение на Борислав Сарафов.

Първата жена и.ф. главен прокурор: Коя е Ваня Стефанова

С това решение Ваня Стефанова става първата жена, която заема поста на обвинител номер едно у нас.

В началото на днешното си заседание Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да изпрати писмо до заместник главния прокурор Ваня Стефанова, с което да се поиска съгласието й да бъде определена за и.ф. главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Решението бе единодушно.

Сарафов се отказа от поста и.ф. главен прокурор

Преди това Колегията прие за сведение писмото на Борислав Сарафов от днес, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор.

Малко по-рано днес Сарафов внесе писмо в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор.

След приемане на заявлението му, той ще се върне на начело на Националната следствена служба. Мандатът му като неин директор изтича в края на 2027 г. Като шеф на следствието, той е и зам.-главен прокурор по разследването.

Това е първото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), след като управляващи и част от опозицията в бъдещия 52-ри парламент призоваха изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка.

Демереджиев с ултиматум към Сарафов: Последен шанс за оставка

В дневния ред на колегията не беше предварително записана точка, свързана с казуса около обвинител номер едно. Тя влиза извънредно в дневния ред на заседанието.

Досега представителите на държавното обвинение отказваха да го сменят с мотив, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната в закона, според която може да остане на поста най-много шест месеца.

ВСС можеше да избира нов и.ф. главен прокурор измежду заместниците на Сарафов. Това са съдия Ваня Стефанова и прокурор Магдалена Лазарова.

Бъдещият депутат от “Прогресивна България“ Иван Демерджиев написа в профила си във Facebook: “Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!“.

Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава!, пише още Демерджиев.

Янкулов: Мисля, че Сарафов си дава сметка пред какви предизвикателства изправя правосъдната система

Вчера министърът на правосъдието Андрей Янкулов заяви пред журналисти, че според него, Сарафов сам си дава сметка пред какви предизвикателства изправя цялата правосъдната система в последната повече от половин година.

"Според мен най-нормалното нещо е той да прояви някаква отговорност в цялата ситуация. Аз се надявах и продължавам да се надявам, че това е всъщност най-лесният изход от така създадената ситуация, защото в крайна сметка зависи само и единствено от неговата воля", каза още той на въпрос на журналисти дали е възможно изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов да се оттегли сам от поста.