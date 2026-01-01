Ние законодателни инициативи не мислим да предлагаме на настоящия парламент. Единствените законодателни инициативи, които вече са подготвени и ще бъдат представени на вниманието на парламента, са тези със изготвените законопроекти по Плана за възстановяване и устоичивост. Що се касае до въпроси относно приложението на Закона за съдебната власт, в момента има убедително парламентарно мнозинство, което ако счита, че има някаква неяснота в този закон и как трябва да се прилага, може да предприеме то съответните стъпки към решаването на този въпрос. Това каза служебният правосъден министър Андрей Янкулов.

Янкулов: Сарафов е на поста близо 3 години, няма как да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор

От първия ден съм казал - г-н Сарафов е на поста противно на закона и противно на морала. Всяко оставане и ден повече в това положение изправя правосъдната система пред изключително неприятна, критична ситуация на правовата държава. Този въпрос трябва да бъде приключен по възможно най-бързия начин и той не зависи, според мен, от избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Разбира се, ако по друг начин това не може да бъде постигнато, както в момента се доказва в резултат на действията на Прокуроската колегия и Пленума на ВСС. Ако не може да бъде решен и по различен начин чрез някакви законодателни изменения, тогава, разбира се, въпросът няма как да се реши по друг начин освен с нов състав на ВСС, но аз се надявам да не се стига дотам.

Мисля, че г-н Сарафов сам си дава сметка пред какви предизвикателства изправя цялата правосъдната система в последната повече от половин година и според мен най-нормалното нещо е той да прояви някаква отговорност в цялата ситуация. Аз се надявах и продължавам да се надявам, че това е всъщност най-лесният изход от така създадената ситуация, защото в крайна сметка зависи само и единствено от неговата воля, каза още той на въпрос на журналисти дали е възможно изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов да се оттегли сам от поста.

Попитан дали може Сарафов да бъде изведен насилствено от кабинета му, Янкулов отговори, че "всеки може да бъде изведен по насилствен начин дотолкова, доколкото някой, който упражнява монопола върху държавното насилие реши да го направи. Не виждам особена пречка това да стане чисто фактически. Дали е редно такова нещо да се случи, аз многократно съм казвал, че според мен, този въпрос не може да бъде решаван със средствата на държавното насилие".

Смятам, че действията по казуса "Сарафов", които са изцяло в правомощията на министъра на правосъдието, са изчерпани, всички законови правомощия на министъра да действа по този казус са изчерпани, отбеляза Янкулов.