“Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!“ - това обяви бъдещият депутат от “Прогресивна България“ Иван Демерджиев във Facebook.

"Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава!", пише още Демерджиев.

“Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро! Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици!“, заявява Демерджиев.

Преди ден той призова сегашният служебен правосъден министър Андрей Янкулов да блокира достъпа на Борислав Сарафов до кабинета на главния прокурор в Съдебната палата, като използва съдебна охрана. Министър Янкулов е против подобно действие.

Днес от 11 часа има заседание на Прокурорската колегия на ВСС.