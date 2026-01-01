Не съм оттеглил искането си за образуване на дисциплинарно производство. Това заяви служебният министър на правосъдието, след като бе прието за сведение изявлението на Борислав Сарафов да се оттегли от поста и с писмо беше поискано съгласие от зам. -главния прокурор Ваня Стефанова да изпълнява функциите за период от шест месеца. Тя бе определена тъй като е най-старшият прокурор във ВКС.

"Моето искане за образуване на дисциплинарно производство не е оттеглено. Прокурорската колегия трябва да вземе решение по него. Имам предложение за образуване на дисциплинарно производство и срещу софийския градски прокурор", заяви Янкулов.

Янкулов подчерта, че ако се констатират тежки нарушения, би следвало да освободят Борислав Сарафов като магистрат.

"Винаги се опасявам от това нещата в правосъдието да продължат да се случват по начина, по който са се случвали до момента. Всички трябва да се опасяват от това", каза той.

По-рано той направи първи коментар, след като Борислав Сарафов внесе писмо в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор.

По думите му оттук нататък Прокурорската колегия следва да избере нов временно изпълняващ функциите обвинител №1, тъй като досегашната практика на кадровия орган показва, че именно той счита себе си за компетентен да вземе подобно решение.

Сарафов се отказа от поста и.ф. главен прокурор

Янкулов заяви, че още с встъпването си в длъжност е поставил като основен приоритет възстановяването на законността в управлението на прокуратурата. Според него тя е била нарушена след 21 юли миналата година, когато Сарафов е продължил да заема поста.

Министърът посочи, че изход от ситуацията може да бъде намерен чрез определяне на нов временно изпълняващ функциите главен прокурор за срок до шест месеца.

Той допълни, че наред с предприетите институционални действия е направил опит темата да бъде поставена и в центъра на обществения дебат. По думите му за първи път от дълго време представители на самата прокуратура са заговорили открито за проблемите в управлението на държавното обвинение.

Според Янкулов всички тези обстоятелства са допринесли за настоящата ситуация, при която може да се стигне до преодоляване на кризата, поне що се отнася до наличието на легитимно временно ръководство на прокуратурата.

Попитан защо именно сега Сарафов се отказва от поста, правосъдният министър отказа да коментира мотивите му. Той подчерта, че по-важно е как ще се развият процесите оттук нататък, включително очакваните промени в съдебната система.

На въпрос дали има доверие, че ще бъде избрана фигура, която да не доведе до нов подобен казус, Янкулов отговори, че най-важното на този етап е да има легитимен временно изпълняващ функциите главен прокурор с пълен обем правомощия.

Той подчерта, че новият титуляр на поста ще бъде с ясно ограничен шестмесечен мандат, за разлика от досегашната ситуация, продължила близо три години.

Според министъра дългосрочното решаване на проблемите в управлението на прокуратурата няма да стане нито бързо, нито лесно и не зависи единствено от избора на следващ временно изпълняващ функциите главен прокурор.