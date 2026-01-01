Окръжен съд – Кюстендил наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 22-годишна жена, обвинена за причиняване на смърт и тежка телесна повреда по непредпазливост при управление на автомобил.

Според обвинението на 9 декември 2025 г. в района на град Бобов дол младата жена е нарушила правилата за движение по пътищата, вследствие на което е причинила смъртта на 19-годишно момиче и тежка телесна повреда на 25-годишна жена. И двете са пътували в автомобила.

Искането за най-тежката мярка за неотклонение е внесено от Окръжна прокуратура – Кюстендил, а съдът го е уважил. От защитата са настоявали за по-лека мярка, като са посочили, че деянието е извършено по непредпазливост и че обвиняемата е трудово ангажирана.

От съда посочват, че на този етап от разследването са събрани достатъчно доказателства, които обосновават предположение за съпричастността на обвиняемата към престъплението. Магистратите са приели също, че съществува реална опасност тя да се укрие или да извърши друго престъпление.

В мотивите си съдът отбелязва, че макар обвинението да е за деяние по непредпазливост, случаят е с висока степен на обществена опасност. Посочва се още, че жената е осъждана за държане на наркотични вещества, като ѝ е било наложено условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца с тригодишен изпитателен срок. Настоящото деяние е извършено именно в рамките на този изпитателен срок.

Обвинението е повдигнато на 10 юни 2026 г. след изготвянето на необходимите съдебномедицински експертизи.

Определението на Окръжния съд подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.