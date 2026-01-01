Преназначаването на Иванка Динева за директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е обосновано от необходимостта от поемане на отговорност от нейна страна - това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол.

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По думите ѝ са регламентирани законовите изисквания за заемане на длъжността, включително и в устройствения правилник на агенцията, като трудовият договор се сключва от министъра, съгласувано с министър-председателя. Динева отговаря на законовите изисквания. Назначаването ѝ като директор е осъществено при спазване на изискванията, каза още министър Ивкова и посочи, че освобождаването на Динева от поста е било по преценка на органа по назначаването.

В края на февруари 2026 г. служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски освободи директора на ИАМН Иванка Динева, като сред мотивите за промяната бяха необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани. Динева заемаше поста директор от 2023 г.

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Иванка Динева беше отново назначена за директор на ИАМН на 1 юни тази година.

Министър Ивкова каза още, че в периода 2023-2026 г. звеното „Вътрешен одит“ към МЗ е проверявало ИАМН и доколкото е запозната, няма констатации за законови нарушения, а се установяват процедурни пропуски, които според нея трябва да бъдат отстранени именно от Динева.

По отношение на трансплантационната дейност, което е едно от предизвикателствата в здравната система, съм разпоредила на директора на ИАМН да представи концепция за развитие, както и да предприеме мерки за пълна прозрачност за работата на ИАМН, включително обявяване на неуспехите, допълни министър Ивкова.