23-годишна българка е била открита мъртва в апартамент в района на Неаполис в Солун, съобщават гръцките медии.

По информация на местните издания младата жена е намерена безжизнена вчера по обяд. Родителите ѝ не успели да се свържат с нея и след неуспешни опити да я открият, техен близък отишъл до жилището, където я намерил мъртва.

На място е извикан съдебен лекар. Според първоначалния оглед на тялото и събраните до момента данни няма следи от насилствена смърт или признаци на престъпление.

Очаква се съдебномедицинската експертиза да установи точната причина за смъртта на младата жена.