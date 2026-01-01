Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разследва предполагаем картел между две дружества, участвали в множество обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални патронажи, домове за възрастни хора и хора с увреждания, както и за общини.

В рамките на разследването днес екипи на антимонополния орган извършват внезапни проверки в офисите на „СТЕЛИТ 1“ ЕООД и „КИЛТЕКС“ ЕООД в София и Севлиево. Действията се провеждат след разрешения от Административен съд София-област и със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР и ОДМВР – Габрово.

Производството е образувано след сигнали от възложители за възможно нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Според КЗК двете дружества са обект на разследване за предполагаемо забранено споразумение и/или съгласувана практика с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки, известни като тръжни манипулации.

От Комисията посочват, че тръжните манипулации представляват форма на картел, при която участници в обществени поръчки координират действията си с цел фиксиране на цени, качество или количество на доставките и услугите. Според КЗК подобни практики ограничават конкуренцията, водят до необосновано високи печалби за участниците и до неправомерно разходване на публични и европейски средства.

Разследването е започнало след сигнали от Техническия университет – София, община Трявна и детска градина „Калина“ в Трявна. При предварителното проучване Комисията е установила, че двете дружества са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални домове и други институции в периода 2020–2025 г. За анализа е използвана и новата аналитична платформа СИГМА.

Според предварителния анализ са установени редица индикатори, пораждащи основателни съмнения за координация между двете компании. Сред тях са синхрон при подаването и декриптирането на офертите, идентични или сходни ценови предложения, координирани откази от подписване на договори или непредставяне на изискуеми документи, както и използване на един и същ регистриран обект по Закона за храните.

От КЗК уточняват, че именно събраните до момента данни са дали основание за образуване на производството и за извършване на внезапните проверки.

При проверките служителите на Комисията имат право да получават достъп до документи и записи, независимо от носителя, на който се съхраняват, както и да ги преглеждат и изземват. Използва се и специализирана техника за възстановяване, удостоверяване на автентичността и анализ на цифрова информация.

Събраните доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което Комисията ще се произнесе в рамките на законовите си правомощия. При установено нарушение имуществената санкция може да достигне до 10% от общия оборот на дружеството за предходната финансова година.