Три дни рок и метъл, десетки групи от България и света, хиляди фенове и рекордна посещаемост превърнаха Hills of Rock 2026 в едно от най-големите музикални събития на лятото. Осмото издание на фестивала събра на Гребната база в Пловдив различни поколения и почитатели на разнообразни музикални стилове.

Фестивалът започна с мрачен и театрален спектакъл на Marilyn Manson, който излезе пред най-многобройната публика в историята на Hills of Rock. За близо час и половина артистът превърна сцената в своеобразен спектакъл, изпълнен с провокация, силна визуална концепция и емблематични песни.

Първият фестивален ден предложи още изпълнения на Sex Pistols с вокал Frank Carter, P.O.D., Malevolence и Vended, а на сцените „На Тъмно“ и Power Stage се изявиха редица български и чуждестранни групи, сред които The Toy Dolls, P.I.F., Innerglow, Нещо цветно и КhanЪ.

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Вторият ден премина под знака на Godsmack, които излязоха пред хиляди фенове и превърнаха пространството пред сцената в море от енергия и мошпитове. Концертът предложи и специален момент – предложение за брак във VIP зоната на фона на песента „You and I“.

Публиката видя още Black Label Society със Zakk Wylde, Skindred, House Of Protection и Karen Dio. На останалите сцени силни изпълнения направиха Northlane, Hellion Stone, Lek City Case и Vrani Volosa, наред с десетки други групи.

Третата и последна вечер бе белязана от дебюти на някои от най-очакваните групи у нас. Electric Callboy за първи път излязоха пред българска публика и превърнаха Гребната база в огромно парти със своята смесица от синтпоп, алтернативен рок и метълкор, допълнена от цветни костюми, конфети и пироефекти.

Преди тях Lamb Of God направиха дългоочаквания си дебют в България. С мощното си сценично присъствие и вокалите на Randy Blythe групата превърна концерта в едно от най-енергичните събития на фестивала.

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Финалният ден предложи още изпълнения на Nevermore, Paradise Lost и Deafheaven, както и на десетки групи на сцените „На Тъмно“ и Power Stage. Българската група Цар Плъх също се открои със силно шоу, пироефекти, тежък звук и бурна реакция от публиката.

Hills of Rock 2026 отново показа, че фестивалът е място, което събира хора от различни поколения и с различни музикални вкусове. Организаторите от Fest Team продължиха и инициативата за достъпност чрез жестов превод, който осигури пълноценен достъп до сценичната програма за хората с увреден слух.

Още преди края на тазгодишното издание интересът към следващия фестивал стана ясен – промоционалните билети за Hills of Rock 2027 бяха разпродадени само за един час. Очаква се скоро да бъдат обявени и първите имена за новото издание догодина.