Руските въоръжени сили превзеха още две украински села, заяви днес руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Селата са Торске в Донецка област и Христофоривка в Днепропетровска област.

Ройтерс не успя да потвърди по независим път информацията от бойното поле.

Боевете в Източна Украйна продължават с висока интензивност, като Донецка област остава един от основните фронтове във войната. През последните месеци руските сили засилиха настъпателните си действия, опитвайки се да разширят контролираните от тях територии, докато украинската армия води отбранителни операции и контраатаки.

Днепропетровска област, която граничи с Донецка област, придобива все по-голямо стратегическо значение заради близостта си до активната фронтова линия. Всяко съобщение за руски пробив в района се следи внимателно, тъй като може да има отражение върху развитието на бойните действия.

Поради ограничения достъп до фронтовите зони информацията за териториалните промени често не може да бъде независимо потвърдена веднага. Затова международните агенции, включително Reuters, отбелязват, когато данните се основават на официални изявления на воюващите страни.