През изминалата нощ Украйна удари експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
"Изпълняваме плана си за налагане на санкции с голям обсег и за намаляване на способностите на Русия да финансира войната", написа Зеленски в социалната мрежа Екс, имайки предвид ударите, нанасяни дълбоко на руска територия.
💥 The General Staff of Ukraine confirmed precision strikes on targets over 2,000 km deep inside Russia.— UNITED24 Media (@United24media) July 26, 2026
Hits were reported at the Tyumen Oil Refinery, Chornomornaftogaz gas transport sites in Crimea, and Russian drone control points across occupied areas. pic.twitter.com/DeCMEIrgST
От своя страна Министерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са нанесли удари по два кораба, пренасящи военен товар в пристанищния град Николаев в Южна Украйна.
Ройтерс отбелязва, че не може да провери тази информация чрез независими източници.
През последните няколко седмици Русия и Украйна увеличиха интензивността на бойните действия в района и в акваторията на Черно и Азовско море, като всяка е двете страни предприеха нападения над десетки кораби, в това число петролни танкери и товарни кораби, припомня Ройтерс.