Кремъл заяви, че Москва ще изчака САЩ да предложат нови идеи за слагане на край на войната в Украйна и че тези предложения трябва да бъдат приемливи за Русия, предаде Ройтерс.

Русия вижда, че САЩ, включително американският президент Доналд Тръмп, са искрени в желанието си да намерят пътища за мирно уреждане на украинския конфликт, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Американците са искрени, президентът Тръмп е искрен, неговите преговарящи са искрени в желанието си наистина да формулират някои варианти, приемливи за всички", заяви Песков в интервю с журналиста от руския в. "Вести" Павел Зарубин.

Говорителят каза още, че Русия отчита и взема предвид факта, че САЩ продължават да снабдяват Украйна с оръжие.

"Трябва да използваме този дуализъм в позицията на администрацията на Тръмп в онази част, в която тя съответства на нашите интереси", подчерта Песков.

По думите на говорителя Русия е приела предложен от САЩ вариант за уреждане на конфликта, но той е бил отхвърлен от Украйна. „Вариантът, който ни беше предложен, беше приет от нас, но не беше приет от украинците“, поясни Песков.

Според него постигането на целите с военни средства не е предпочитаният път, но при липса на перспективи за мирни преговори Русия ще продължи да се бори до пълна победа.

„Ние продължаваме нашата специална военна операция. Тоест, продължаваме да постигаме целите си с военни средства. Да, това не е предпочитаният път, но при липса на перспективи за мир ще продължим докрай, до пълна победа“, заяви Песков.

Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио разговаряха в кулоарите на форума на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) във филипинската столица Манила. Срещата между двамата дипломати обаче завърши без пробив.

Междувременно също вчера украинският президент Володимир Зеленски обсъди по телефона усилията за постигане на мир със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се Зеленски идната седмица да посети САЩ и да разговаря с Тръмп.

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна под егидата на Вашингтон са в застой, откакто американското внимание бе насочено изцяло към войната в Иран.