Парламентът прие на първо четене законопроект за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници със 134 гласа „за“, 9 „против“ и без въздържали се. Вносители са Румяна Петрова („Прогресивна България“) и група народни представители.

Със законопроекта се предлагат две взаимосвързани промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и в Закона за енергетиката, насочени към изпълнение на ключов етап 96 по Реформа C4.R6 „Увеличаване на електрическата енергия от възобновяеми източници“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), както и към намаляване на административната и регулаторната тежест при реализирането на инвестиции в енергийния сектор.

С промените се регламентира и нов, удължен от три на девет месеца срок на валидност на становището за присъединяване на производителите на вятърна енергия, което е свързано с изпълнението на мярка 2 от етап М96 по Реформа C4.R6 от ПВУ.

В заключителните разпоредби се предлагат и промени в Закона за енергетиката (ЗЕ), с които се цели улесняване на процедурата по лицензиране на дейността по разпределение на електрическа енергия в мрежата, обслужваща интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическа мрежа, с цел стимулиране на производството, включително чрез намаляване на административната тежест.

Депутатите приеха срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да бъде три дни.