Тийнейджъри са в болница след катастрофа с тротинетка в Монтана, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 23 юли на ул. „Неофит Рилски“. Тротинетката е управлявана от 17-годишно момче, с него е бил и пътник на 14 години.

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Момчето е предприело изпреварване на два автомобила. При маневрата тротинетката се е сблъснала в автомобил, управляван от 46-годишен мъж, който е извършвал завой за паркиране.

Непълнолетните са били без каски. Водачът е с травми на главата и корема, а пътникът е с комоцио и контузии на главата, гръдния кош и корема. Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни.