Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техните товари.
Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като "справедлива", пише БНР.
Изявлението му, публикувано в социалната му мрежа "Трут Соушъл", повдига въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара.
🚨 President Trump just declared that any further damage to cargo ships caused by the IRGC will be paid for with Iranian funds already under U.S. control— Trent Leisy (@realTrentLeisy) July 23, 2026
Treasury Secretary Scott Bessent is prepared to seize additional assets if needed.
Trump stated that from this point forward… pic.twitter.com/qzpXEcSJEh
От Американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Според местни медии е имало експлозии в района на градовете Бандар Абас и Ахваз, както и по южните брегове на остров Кешм, а край Техеран работи противовъздушната отбрана.
Междувременно "Ню Йорк Таймс" информира, че Ислямската република е отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати.
Иракското посредничество не успя: Техеран е отхвърлил предложение на САЩ за прекратяване на огъня
Според изданието то е било предадено на иранците от иракския премиер Али ал-Зайди. Подробности по него на са известни, но ирански източници посочват, че Техеран не се интересува от временно споразумение, което не решава въпроса с контрола над Ормузкия пролив.