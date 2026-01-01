Доналд Тръмп
Доналд Тръмп / БТА

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техните товари.

Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като "справедлива", пише БНР.

Изявлението му, публикувано в социалната му мрежа "Трут Соушъл", повдига въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара.

От Американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Според местни медии е имало експлозии в района на градовете Бандар Абас и Ахваз, както и по южните брегове на остров Кешм, а край Техеран работи противовъздушната отбрана.

Междувременно "Ню Йорк Таймс" информира, че Ислямската република е отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати.

Иракското посредничество не успя: Техеран е отхвърлил предложение на САЩ за прекратяване на огъня

Според изданието то е било предадено на иранците от иракския премиер Али ал-Зайди. Подробности по него на са известни, но ирански източници посочват, че Техеран не се интересува от временно споразумение, което не решава въпроса с контрола над Ормузкия пролив.

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