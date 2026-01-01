Великобритания „е в готовност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата да се защити“, съобщи правителството в Лондон, след като Иран заяви, че Великобритания ще „понесе отговорност“ за това, че е позволила на Съединените щати да използват британски бази, предаде ДПА.

Това става, след като иранското Министерство на външните работи обвини правителството на Великобритания в „съучастие в престъплението на агресия и военни престъпления“, като е позволило на Съединените щати да извършват „незаконни атаки“.

Макар британското правителство да е отказало да участва в нападения срещу Иран, то е позволило на САЩ да нанася отбранителни удари от британски бази, в които се намира американски персонал.

Иран предупреди Великобритания заради британски бази, използвани от САЩ

В изявление иранското външно министерство заяви, че всеки, който подкрепя „военна агресия срещу Иран, ще понесе отговорност за последствията и отраженията от своето решение“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе удари в продължение на 13 поредни нощи срещу цели в Иран, което сочи към потенциална по-нататъшна ескалация, отбелязва ДПА.

Великобритания не участва пряко в атаките, но тя предоставя достъп до свои военни бази, използвани от американските сили, което според Техеран я прави съпричастна към операцията.

Лондон традиционно поддържа тясно военно сътрудничество със Съединените щати, включително чрез съвместното използване на бази и разполагането на американски военен персонал на британска територия. Британските власти нееднократно са заявявали, че страната запазва правото си да предприеме мерки за защита на националната си сигурност и на своите военни обекти в региона при евентуална заплаха.