Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин, след като американските въоръжени сили заявиха, че са започнали нова вълна от удари по цели в Иран, предаде ДПА.

САЩ за поредна нощ започнаха да нанасят удари срещу Иран, чували са се експлозии и взривове

Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Омидие в югозападната провинция Хузестан бяха сред целите, съобщи иранската агенция Фарс, позовавайки се на властите.

Експлозии имаше и в близост до остров Кешм, намиращ се при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар Абас.

„Това е 13-тата поредна нощ на удари, целящи да привлекат Иран към отговорност и да намалят заплахите от страна на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция срещу търговското корабоплаване“, обяви Централното командване на въоръжените сили на САЩ в социалната платформа Екс.

Американската армия с нова вълна въздушни удари срещу Иран

Конфликтът отново ескалира по-рано този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток, отбелязва ДПА.