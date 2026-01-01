31-годишният Мохамед Башир беше осъден на доживотен затвор за подготовка на терористична атака срещу британската Военна академия по отбрана в Шривънхам, Оксфордшър. Той ще трябва да излежи най-малко 17 години, преди да може да поиска предсрочно освобождаване.

Башир се призна за виновен пред съда в Манчестър по обвинение в подготовка на терористичен акт. Разследването след смъртоносното нападение с нож в синагога през октомври миналата година разкри, че той и извършителят на атаката Джихад ал-Шами са планирали подобно нападение срещу военната академия, вярвайки, че там се обучават израелски военнослужещи.

Два месеца преди нападението в синагогата Башир закарал Ал-Шами до академията, за да проучат мястото. Двамата обсъждали как да проникнат в базата, какви оръжия да използват и възможното използване на фалшива самоубийствена жилетка.

„Мохамед Башир е опасен човек, който е планирал нападение, способно да причини огромни щети“, заяви Кралската прокуратура на Великобритания, определяйки действията му като проява на „продължителна обвързаност към насилствения екстремизъм“.

Планираната атака срещу академията не е била извършена, а прокуратурата заяви, че няма доказателства Башир да е участвал в нападението срещу синагогата.

Полицията в Манчестър съобщи, че съобщения между Башир и Ал-Шами са били открити в иззети телефони. Властите признаха, че непроучването на тези данни преди атаката е било „пропусната възможност“, като случаят ще бъде проверен от независим полицейски надзорен орган.