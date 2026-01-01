Във Флоренция беше подписано споразумение за старта на проекта „Discover – Out of the Shell“ – първия специализиран център в Италия, посветен на зависимостта от социалните мрежи и осъзнатото използване на дигиталните технологии. Инициативата, реализирана от ASL Toscana Centro, община Флоренция и кооперацията Retesviluppo, е първият подобен проект в страната за справяне с дигиталната зависимост сред младите хора, съобщи "Евронюз".

„Дигиталните технологии са част от ежедневието на младите хора и представляват огромна възможност. Именно затова сме длъжни да ги подкрепим в изграждането на осъзнато отношение към тях и да им помогнем да намерят баланс между времето онлайн и реалния живот“, заяви общинският съветник по младежките политики Летиция Перини.

През последните месеци редица държави затегнаха мерките срещу прекомерната употреба на социални мрежи от непълнолетни. Австралия първа въведе задължителна проверка на възрастта на потребителите, а Франция стана първата европейска държава, която забрани достъпа до социални мрежи за лица под 15 години. Великобритания планира вечерен час за 16- и 17-годишните, а Гърция, Словения, Швеция и Испания също подготвят ограничения.

Италия засега не въвежда забрани, а залага на превенцията. Центърът Discover, който ще започне работа след лятото, ще насърчава осъзнатото използване на технологиите чрез програми за дигитално откъсване, консултации и практически занимания.

„Няма просто да налагаме забрани, а ще приложим подход, основан на насочено дигитално откъсване и осъзнато използване на технологиите, така че младите хора да се превърнат от пасивни потребители в активни създатели на собственото си време“, заяви председателят на Retesviluppo Естер Макри.

Центърът ще работи с млади хора на възраст между 10 и 25 години, както и с родители и преподаватели. При по-тежки случаи на социална изолация или психологически проблеми ASL Toscana Centro ще координира намесата на специализираните служби.

„Такъв център беше крайно необходим. Голямото му предимство е, че съчетава превенцията с постоянна връзка със специализираните служби и поставя акцент върху овластяването на младите хора, а не върху забраните“, подчерта директорът на ASL Toscana Centro Валерио Мари.



