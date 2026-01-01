Гръцкото правителство ще представи проектозакон за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи, съобщиха официални представители.

В изявление от канцеларията на премиера Кириакос Мицотакис се посочва, че той ще обяви планове за забрана на използването на социални мрежи от лица под 15 години, пише в. „Катимерини“.

Пълни подробности ще бъдат представени по-късно през деня на пресконференция, се казва още в съобщението.

Забраната ще влезе в силна на 1 януари 2027 г., посочи Мицотакис.

„Решихме да предприемем трудна, но необходима мярка: да забраним достъпа до социални мрежи за деца под 15 години“, каза той във видеоклип, публикуван в TikTok.