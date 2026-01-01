Престъпна група, базирана в България, е ощетила десетки възрастни хора в Северна Гърция чрез телефонни измами, като е присвоила над 600 000 евро, съобщи „Катимерини“.

Според разследването 48-годишен мъж е координирал схемата заедно с неизвестни съучастници в периода от септември 2021 г. до август 2023 г.

Задържаха четирима мъже от Горна Оряховица, извършили телефонни измами за над 56 хил. евро

Измамниците са се насочвали към възрастни жители на Халкидики и Солун, представяйки се по телефона за полицаи или лекари. Те твърдели, че близки на жертвите са пострадали при катастрофа и спешно се нуждаят от пари или бижута - за лечение или за подкуп, за да избегнат арест.

При съгласие от страна на потърпевшите бързо е изпращан човек, който да вземе парите и ценностите. По този начин групата е успяла да събере общо 611 345 евро.