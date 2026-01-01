Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

С Решението се одобри финансиране в размер на 9 077 562 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението.

По-рано кабинетът "Радев" обяви мерки срещу пътния траматизъм. В тях се предвижда създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и ускорено връчване на електронни фишове.