Катастрофа между два товарни автомобила, трактор и лек автомобил временно затруднява движението по главния път от Стара Загора към Димитровград, в района на село Тракия. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Катастрофата е станала около 16:00 часа. Превозните средства са управлявани от четирима мъже на 20, 24, 41 и 64 години.

Катастрофа между тир и два микробуса взе жертва

По първоначални данни няма пострадали. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати за всички.

На място има полицейски екип, а временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента, информираха още от полицията.

През юни м.г. в района стана друг пътен инцидент с трактор.