„Това е един от най-жестоките инциденти, на които сме били” - това разказа пред NOVA медицинската сестра Ива Кацарова, която е една от първите отзовали се на сигнала за катастрофата на „Челопешко шосе”.

На 5 юни по време на незаконна гонка автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг – в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, а по-късно от раните си в болница починаха още трима от пострадалите. И до днес в различни болници се борят за живота на част от ранените.

„Общо 10 линейки изпрати Спешна помощ. Когато ние отидохме, вече бяха извозени най-тежко пострадалите. Първо видяхме загиналия индиец, който беше изхвърлен в тревата. Имаше и мъж, който лежеше в тревата по корем. Той се оплакваше от болки в таза и прешлените”, разказва Кацарова.

И обяснява, че в такива ситуации едната линейка трябва да остане от начало до край на мястото, без да извозва пострадали.

„Преглеждахме пътници от колите. Те бяха притеснени”, разказва Кацарова. Прегледала и бащата на един от шофьорите на колите. „Той беше много притеснен, беше вдигнал кръвната захар”, добавя тя.

Шофьорът на автобуса пък бил с множество рани по ръцете. „Беше счупил прозореца, за да излезе от там”, обяснява Кацарова.

„Нямаше агресивни хора. Имаше тъжни и покрусени хора. На следващия ден разбрах от колегите, че сме прегледали доста пациенти в квартала, от който са момчетата. Обслужвали сме два блока с техни близки, които са били с тежки нервни кризи и панически атаки”, разказва още Кацарова.