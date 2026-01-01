Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира и започна проверка по сигнали за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежко пътнотранспортно произшествие на бул. „Челопешко шосе“ в София. Поводът са изнесени в интервю данни за оказван натиск от близки на обвиняеми по случая.

Адвокати: Заплахи и сериозен натиск към пострадалите в зверската катастрофа на „Челопешко шосе“ да са тихи

Адвокат на пострадал е бил поканен на разговор в СДВР, където е трябвало да предостави конкретни данни за твърдените заплахи. Полицейски служители са посетили и пострадалия, който се намира на лечение в болница.

В Столичната дирекция на вътрешните работи е създадена необходимата организация за пълното и всестранно изясняване на факти и обстоятелства, свързани с подадената информация. При установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риск за засегнатите лица ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия, включително мерки за тяхната защита