Израелски учени разработиха наночастици, които успяват да забавят растежа на агресивни тумори при рак на гърдата, без да съдържат химиотерапевтични лекарства, антитела или други медикаменти, показва ново проучване на Израелския институт по технологии, цитирано от израелската новинарска агенция ТПС.

Резултатите представят различен подход към лечението на рак. Вместо да придвижват токсични лекарства директно в тумора, наночастиците действат чрез промяна на имунната среда около него и блокиране на вредни взаимодействия, които подпомагат развитието на раковите клетки.

"Този метод е по-добър от съществуващите терапии с антитела или химиотерапия, които често водят до странични ефекти", заяви ръководителят на проучването Асаф Цингер пред ТПС.

Проучването е насочено към т.нар. тройно негативен рак на гърдата - една от най-агресивните и трудни за лечение форми на заболяването. Този тип рак често прогресира бързо и реагира по-слабо на стандартните терапии, тъй като не притежава биологичните маркери, към които са насочени много от съществуващите лекарства.

Учените са разработили наночастици, които въздействат върху туморната микросреда - сложната биологична система около тумора, която му помага да оцелява, да расте и да се защитава от имунната система.

Според Цингер раковите клетки могат да "пренасочват" определени имунни клетки в своя полза. Сред тях са макрофагите - вид бели кръвни клетки, които нормално защитават организма. При някои тумори обаче те започват да подпомагат растежа на рака вместо да го атакуват. Наночастиците действат като своеобразна биологична примамка. Те заемат местата за свързване в туморната среда и по този начин възпрепятстват достъпа на имунни клетки, които иначе биха подпомогнали развитието на тумора.

"Вместо да атакуваме директно раковите клетки с химиотерапия или антитела, използваме наночастици без никакво лекарствено съдържание, които се маскират като бели кръвни клетки. Те се конкурират с истинските клетки за местата на свързване около тумора и така онези клетки, които биха помогнали на рака, просто не достигат до него. Доколкото ни е известно, ние сме първите, които доказват, че празни наночастици (тоест без лекарство в тях) могат да действат по този начин", обясни Цингер.

По думите му наночастиците се натрупват в големи количества около тумора и забавят растежа му с ефективност, сравнима със съществуващите терапии. Проучването показа също, че те променят състава на имунните клетки около тумора. Намалява броят на клетките, свързани с подпомагането на раковия растеж, а се увеличава този на клетките, които атакуват тумора.

При женски мишки е наблюдавано значително намаляване на размера на туморите. "Доказахме, че тези празни наночастици действително възпрепятстват развитието на тумора", каза още Цингер.

Друго потенциално предимство на технологията е възможността за мащабно производство. Според Израелския институт по технологии разработеният метод позволява производството на около 20 милилитра наночастици в минута, или приблизително 1,2 литра на час.

Основният материал, от който са изградени частиците, е съставен предимно от вещества, определени от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ като безопасни за употреба. Това би могло да улесни бъдещото развитие на технологията и евентуалния ѝ преход към тестване върху хора.

Цингер подчерта, че изследването все още е в предклиничен етап и досега е тествано единствено върху мишки. Преди технологията да бъде използвана в медицинската практика, ще са необходими клинични тествания върху хора.

"Моята мечта е тази технология да бъде въведена в практиките на клиниките. Реалистичният срок е поне осем години, а в рамките на следващите две години планираме да започнем процедура по контакт с Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ. В трудни времена научните открития, които носят надежда, са особено важни. Именно това е нашето послание и причината да се занимавам с тази работа", каза в заключение ученият.