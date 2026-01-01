Тиквичките са сред най-предпочитаните летни зеленчуци. Освен че са вкусни и лесни за приготвяне, те са богати на ценни хранителни вещества и са отличен избор за хората, които искат да се хранят здравословно.

Ниско съдържание на калории

Една от най-големите ползи на тиквичките е, че съдържат малко калории - около 17 kcal на 100 грама. Това ги прави подходящи за хора, които искат да отслабнат или да поддържат теглото си, без да се лишават от вкусна храна.

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Подпомагат храносмилането

Тиквичките съдържат фибри, които подпомагат нормалната работа на храносмилателната система. Те допринасят за по-доброто движение на червата и могат да помогнат за предотвратяване на запек.

Добър източник на витамини и минерали

Зеленчукът е богат на витамин C, който подпомага имунната система и защитава клетките от оксидативен стрес. Освен това съдържа витамин A, витамини от група B, калий, магнезий и манган - важни хранителни вещества за нормалното функциониране на организма.

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Подкрепят здравето на сърцето

Калият в тиквичките помага за поддържането на нормално кръвно налягане. Фибрите също могат да окажат благоприятно влияние върху нивата на холестерола, което е важно за сърдечно-съдовото здраве.

Хидратират организма

Тиквичките съдържат над 90% вода. Благодарение на това те са отлична храна през горещите летни дни, когато организмът има нужда от повече течности.

Полезни за зрението

В тиквичките се съдържат антиоксидантите лутеин и зеаксантин, които подпомагат здравето на очите и могат да намалят риска от възрастови промени в зрението.

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Под ходящи за хора с диабет

Поради ниския си гликемичен индекс и високото съдържание на фибри тиквичките могат да бъдат част от балансираното хранене на хората с диабет, като подпомагат по-плавното повишаване на кръвната захар.

Лесни за включване в менюто

Тиквичките могат да се консумират по различни начини - печени, задушени, на скара, пълнени, в крем супи, кюфтета, запеканки, салати или дори като заместител на паста под формата на тънки ленти.

Макар да не са "чудодейна" храна, редовната консумация на тиквички като част от разнообразен и балансиран хранителен режим може да допринесе за по-добро здраве.