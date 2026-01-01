В социалните мрежи редовно се обсъжда разпалено дали слънцезащитните кремове са безопасни и дали те не причиняват рак на кожата. Deutsche Welle провери фактите.

На много места в Европа това лято бяха отчетени рекордни температури. Макар мнозина да осъзнават необходимостта да използват слънцезащитни продукти, за да се предпазят от слънцето, много хора, особено в социалните медии, се питат дали те не са вредни – например не увеличават ли риска от рак на кожата, вместо да ни предпазват от него.

И макар дебатът да не е нов, явно той припламва с нова сила всеки път, когато отново и отново повишаващите се глобално температури ни създават проблеми, а сушите и екстремните жеги се превръщат в новата нормалност.

Увеличава ли слънцезащитният крем риска от рак на кожата?

Твърдение: "Според Националния раков институт на САЩ, откакто слънцезащитният крем е въведен през 1940 г., случаите на меланом са се увеличили с над 200%."

Това твърдение, архивирано тук (Perma| X), се появи в няколко социални мрежи. В него слънцезащитният крем се описва като "отрова", която пречи на тялото да усвоява правилно слънчевата светлина.

Проверка на фактите: Подвеждащо

Редица проучвания са показали, че редовната употреба на слънцезащитен крем всъщност намалява риска от развитие на меланом.

"Няма научни доказателства, които да подкрепят връзката между употребата на слънцезащитни продукти и по-високия риск от рак", казва Британи Шефър, служителка в отдела за връзки с обществеността в Държавния департамент по обществено здраве на Кънектикът.

С нея ДВ екипът за "Проверка на фактите" разговаря преди време във връзка с редица подобни твърдения. Едно от тях гласеше, че страните, в които се използват най-много слънцезащитни продукти, имат и най-висока честота на рак на кожата. Това също беше опровергано като невярно.

Освен това Националният раков институт на САЩ не е твърдял, че употребата на слънцезащитни продукти е довела до 200% увеличение на случаите на меланом от 1940 насам.

Данни за нови регистрирани случаи на меланом има едва от 1975 година. Според тях честотата на новодиагностицираните случаи на меланом се е увеличила с повече от 220% оттогава до 2023 година. Но няма доказателства, които да свързват увеличаването на случаите на меланом с употребата на слънцезащитни продукти.

Защо се увеличават случаите на меланом?

Проучване от 2023, в което са участвали учени от САЩ, Германия, Швейцария и Унгария, дава някои насоки относно причините за нарастването на тези случаи.

Сред хипотезите, обсъдени от авторите на изследването, са:

Увеличаване на броя на докладваните и документирани случаи

Хората прекарват повече време на слънце

Климатичните промени, особено изтъняването на озоновия слой и колебанията в UV индекса

Слънцезащитните продукти не винаги се използват правилно

Последната точка се потвърждава и от обществени проучвания в няколко държави, въпреки препоръките за редовно използване на слънцезащитни продукти.

В Германия например 51% от анкетираните през 2024 г. са казали, че използват слънцезащитен крем само през лятото или когато са изложени на пряка слънчева светлина, докато 17% изобщо не използват крем против слънце.

Идентично проучване в САЩ е установило, че 33% от възрастните никога не използват слънцезащитен крем.

Насоките на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), която регулира слънцезащитните продукти, за да гарантира, че отговарят на стандартите за безопасност и ефективност, препоръчват редовното използване на слънцезащитен крем дори и в облачни дни.