Първият български хуманоиден робот Робърт ще даде начало на национална кампания на Министерството на образованието и науката. В нейните рамки учениците ще се срещнат с роботи, разработени от български инженери. Целта е повече деца да се докоснат до роботиката, изкуствения интелект и технологиите на бъдещето. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева и инж. Методи Димитров – създател на първия български хуманоиден робот и съосновател на компанията RB Labs.

„Партньорството между училището и бизнеса е изключително важно, защото дава възможност децата да развиват практически умения“, каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева по време на срещата.

Тя подчерта, че роботиката и изкуственият интелект ще играят все по-важна роля през следващите години. По думите ѝ МОН ще продължи да подкрепя инициативи, които достигат до повече училища и вдъхновяват учениците да се насочат към науката, технологиите и инженерството и поздрави екипа на инж. Методи Димитров за всичко, което правят, за да дадат възможност на българските деца да се докоснат до роботиката.

Създателят на първия хуманоиден робот посочи, че през изминалата учебна година екипът му е започнал пилотна инициатива, в рамките на която хуманоидният робот Робърт е посетил над 30 училища в страната и се е радвал на голям интерес както сред учениците, така и сред учителите. Сега целта е тези усилия да бъдат надградени и с подкрепата на МОН всеки ученик да получи възможност да се докосне до българските роботи.

МОН

По време на срещата в МОН инж. Методи Димитров беше придружен от Смоуки – един от роботите, които ще посещават училища в рамките на националната кампания. Той направи кратка демонстрация на възможностите си, като разговаряше, ходеше, сядаше, изправяше се и дори танцуваше.

Робърт е първият български хуманоиден робот, разработен от компанията RB Labs. Той използва технологии с изкуствен интелект, води разговори с хора в реално време, отговаря на въпроси и разпознава събеседниците си. Една от отличителните му характеристики е, че може да променя дигиталните изражения на лицето си, което прави общуването по-естествено и интерактивно.