Спешна проверка предприеха екипи от РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ по сигнал, че е установена тръба, която се издига над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория.

Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на Гранична полиция-Бургас, като е изразено предположение, че тръбата може да е свързана със заустване на отпадъчни води, съобщиха от МОСВ.

След повторна проверка: Няма разлив на гориво, смазочни материали или нефт в Бургаския разлив

След съпоставка на предоставените координати с наличната информация в РИОСВ е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката на дълбоководно заустване на пречистените отпадъчни води от Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Созопол“. Съоръжението е част от канализационната система „Созопол-Черноморец-Равадиново“, за експлоатацията на която има издадено разрешително за заустване от Басейнова дирекция „Черноморски район“.

От РИОСВ в спешен порядък са изпратени официални писма до Община Созопол - собственик на съоръжението, и до оператора на канализационната система - „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-Бургас, с указания да бъде извършена незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор, както и да се предприемат необходимите действия за осигуряване на нормалното експлоатационно положение и при необходимост за отстраняване на констатирани неизправности.

Едновременно с това екип на РИОСВ извършва проверка на място на ПСОВ „Созопол“, която ще установи режима на станцията към момента на постъпване на сигнала.

С цел да се установи съответствието на заустваните води на изход от ПСОВ „Созопол“ спрямо определените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения, от екоинспекцията е заявено вземане на водни проби за физикохимичен анализ, преди дълбоководното заустване в Черно море.

След получаване на резултатите от лабораторните анализи РИОСВ ще информира обществеността за установените факти и предприетите последващи действия.