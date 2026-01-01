Испанският премиер Педро Санчес заяви днес, че Испания преминава през драматична ситуация с пожарите, предаде Франс прес.

В Испания бушуват няколко пожара, няколко от които са недалеч от столицата Мадрид.

"Преминаваме през драматична ситуация, не само в различни испански провинции, но и в региони на съседни страни. Пожарите опустошават хиляди хектари и засягат множество градове и села", написа Санчес в "Екс" тази сутрин.

Испания поиска помощ от Брюксел под формата на четири летателни апарата. Гърция изпраща два самолета "Канадеър".

Испания е сред европейските държави, които най-често са засегнати от мащабни горски пожари през летните месеци. Продължителните периоди на високи температури, сушата и силните ветрове създават условия за бързо разпространение на огъня, особено в гористите райони и селските региони.

През последните години страната засили мерките за превенция и реагиране при пожари, включително чрез по-добро наблюдение, разширяване на противопожарните сили и координация с европейските партньори. При мащабни бедствия Испания може да поиска помощ чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, който позволява на държавите членки да предоставят самолети, техника и спасителни екипи.

Зачестяването на екстремните горещини в Южна Европа се свързва от учените с последиците от климатичните промени, които увеличават риска от по-дълги сезони на пожари и по-трудното им овладяване. През последните години Испания, Португалия, Гърция, Франция и Италия редовно се обръщат към европейските си партньори за подкрепа при тежки пожари.