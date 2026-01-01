Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна в понеделник. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса.

В долината на река Ебро и низините в североизточната част се очакват температури от 39–41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42 градуса, пише БНР .

В източната част на Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40 градуса.

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Нощите също ще бъдат много топли. Минималните температури няма да паднат под 20°C по средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25.

Над 1000 души, сред които възрастни и хора с хронични заболявания починаха заради първата гореща вълна в края на юни.