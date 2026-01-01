Вторият най-горещ юни в историята на Испания донесе 900 смъртни случая, свързани с високите температури. Термометрите са отчитали с 3 градуса повече от средното за месеца, пише БНР .

Средната дневна температура в континентална Испания през юни е била 23,2°C показват предварителните данни на Националната метеорологична агенция, цитирани от в. "Ел Паис". Това са 3,2 градуса над средното за периода 1991-2020 г.

Приблизително 900 души в Испания са починали през миналия месец заради високите температури, като 623 от тези смъртни случаи са настъпили по време на горещата вълна, сочат предварителните оценки на системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Министерството на здравеопазването.

Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще означава, че юни е бил втория месец с най-голям брой смъртни случаи, свързани с жегата, от 2015 г. насам.