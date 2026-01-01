Демерджиев е в паника, кара НАП да го „пере", коментира депутатът от ДПС Хамид Хамид, цитиран в съобщение от пресцентъра на партията, по повод изказване на директора на дирекция „Комуникации" в Националната агенция за приходите (НАП) Анна Митова в Бургас относно ревизия на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

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Според Хамид днешната медийна активност на ПР-ката на НАП от Бургас е „злополучен опит за кризисен ПР".

„Точният с парите" бил "чист". Евентуално до края на 2023 г. А в следващите почти три години до днес? А проверките по подадените сигнали за огромните богатства?", коментира депутатът от ДПС.

„Страховете на Демерджиев го карат да извършва панически действия и в тях той вече въвлече министерството си, а сега и НАП. Което няма как да му помогне, защото истината винаги излиза наяве", заявява още Хамид Хамид, цитиран в прессъобщението.

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По-рано днес директорът на дирекция „Комуникации“ в Националната агенция за приходите (НАП) Анна Митова каза пред журналисти в Бургас, че приключилата ревизия на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е с нулев ревизионен акт, като не са установени нарушения на законодателството или допълнителни задължения. Ревизията е обхванала периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2023 г. Проверката е възложена на 17 юни 2024 г. след разпореждане на Софийска градска прокуратура.