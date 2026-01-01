Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза пред журналисти в Ямбол, че изпратени са запитвания до Полша и до Унгария за техните самолети МИГ-29 и за резервни части

"Подписал съм писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смятат да правят с техни самолети МИГ-29 и дали можем да получим от тях запасни части. Запасните части са елемент от поддръжката на един самолет. Очаквам отговор от тяхна страна. Изпратил съм такова писмо и до министъра на отбраната на Унгария", каза той.

По думите му когато има получен отговор, министерството ще изпрати свои експерти на място. „Ще изпратя екип, който да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и ще вземем решение”, каза Стоянов, като уточни, че не става въпрос само за резервни части.

"Водил съм разговори и за F-16 втора ръка, ние трябва да си гарантираме нашето въздушно пространство и аз не виждам нищо укоримо в това нещо”, каза Стоянов.

„Ако някои от опозиционерите, които считат, че е по-важно да се пази небето на Украйна, отколкото небето над България, нека го заявят публично. Аз, като българин, категорично заявявам, че небето на България трябва да бъде пазено от наши самолети с наши авиатори", каза още министърът на отбраната.