100-годишният юбилей на варненеца Михран Ованес Ованесян бе отбелязан с тържество в Арменското настоятелство в присъствието на дъщеря му, негови близки и приятели.

Община Варна

Сред гостите бяха и директорът на дирекция „Социални дейности“ Изабела Иванова, както и представители на дирекцията, които поднесоха поздравителен адрес и подарък по повод забележителния юбилей, съобщиха от Общината.

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Развълнуван от вниманието, столетникът сподели, че и днес, както всяка сутрин, започва деня си с молитва и благодарност. По думите му именно вярата, честността и добрите приятели са най-важните опори в живота. Той пожела на всички хора да ценят това, което имат, да бъдат почтени и да не губят надеждата си.

Роден на 22 юли 1926 г. във Варна, Михран Ованесян израства в семейство на трудолюбиви хора. Още като ученик съчетава образованието с работа, а по-късно посвещава професионалния си път на Народния съюз за спорт и техника, както и на водоснабдяването и комуналното дело.

Община Варна

В продължение на десетилетия заема различни длъжности, като достига до поста заместник-директор по икономическите въпроси в тогавашното предприятие „Водоснабдяване и канализация“. След пенсионирането си продължава да бъде активен в обществения живот и да отдава времето си на семейството си и на арменската общност.

Община Варна

В поздравителния адрес от името на кмета на Варна Благомир Коцев се отбелязва, че вековният житейски път на Михран Ованесян е пример за трудолюбие, постоянство и достойно отношение към професията, семейството и общността, а натрупаният през годините житейски опит и ценностите, които изповядва, заслужават уважение и признателност.