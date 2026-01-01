Цветана Лазарова отбеляза своя 100-годишен юбилей, като стана вторият столетник в рамките на една година в община Луковит.

През август 2025 г. вековен юбилей празнува и Христо Дацин от село Дерманци, който също беше удостоен от Общинския съвет със „Значка на Луковит“ и еднократна финансова помощ от 1000 лева.

Цветана Лазарова е родена на 15 януари 1926 г. в село Златна Панега. Любовта я отвежда в Луковит, където свързва живота си със Стефан Лазаров. В техния дом тя отглежда с еднаква майчина всеотдайност както неговата дъщеря Мария Цолачева, така и тяхната обща дъщеря Иванка Василева.

Дълги години ръцете ѝ не спират да работят. Професионално се реализира в шивашкия занаят, като същевременно се грижи за земеделската работа и семейния уют.

Днес столетницата се радва на голямо семейство – четирима внуци и седем правнуци. Дъщеря ѝ Иванка Василева споделя, че тайната на дълголетието ѝ е в неуморния труд, умереността във всичко и будния ум, поддържан чрез всекидневното четене на вестници.

По повод празника тя бе посетена от председателя на Общинския съвет д-р Данаил Динков и заместник-кмета на Община Луковит инж. Павлин Йотов. Те поднесоха поздравителен адрес, цветя и торта, изразявайки дълбоко уважение към нейната житейска устойчивост, висок дух и почтеност.

Кметът на общината Иван Грънчаров вече е внесъл предложение до Общинския съвет за удостояването на юбилярката с отличието „Значка на Луковит“ като признание за достойно изпълнен граждански дълг и пример за пълноценен живот. Предложено е и отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 500 евро.