Личният автомобил на заместник областния управител на Монтана Зорница Михайлова е бил повреден – с твърд предмет е счупено задното дясно стъкло, съобщи потърпевшата във Facebook.

Това е станало в периода от 9:00 до 12:00 часа на 20 юли, като автомобилът е бил паркиран в зелена зона в центъра на Монтана, в близост до сградата на Областната администрация. Михайлова заяви, че тя и семейството ѝ не са получавали заплахи и нямат неуредени отношения с никого. Тя съобщи, че не ходи на работа в администрацията с личния си автомобил, но в този ден по изключение е отишла с него, тъй като е носела различни неща за рождения си ден. Михайлова е платила с SMS за престоя в зоната и е влязла в сградата на Областната администрация, а около 12:00 часа, когато излязла, видяла счупеното задно стъкло.

БТА

В публикация в социалните мрежи Зорница Михайлова заявява, че ако някой иска да ѝ каже нещо, може да го направи в приемния ѝ ден всеки вторник, тъй като предпочита разговорите пред вандализма. Тя уточнява, че случаят е докладван на компетентните органи.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че по случая има заявителски материал и се води разследване. Преглеждат се записи от охранителни камери в района и е възможно скоро да стане ясно какво точно се е случило.